Servizi alle fasce deboli della popolazione: Vallo della Lucania si affida ad associazioni di volontariato

Comune a sostegno delle fasce deboli della popolazione. L’amministrazione comunale di Vallo della Lucania pronta a rinnovare l’accordo per avere un servizio di accompagnamento delle persone svantaggiate e per garantire loro un maggiore ausilio.

Negli anni scorsi l’Ente stipulò un accordo con una società con sede a Bolzano per l’adesione del centro cilentano al “Progetto Mobilità Garantita”. Quest’ultima ha concesso in comodato un mezzo da utilizzare per le persone appartenenti a categorie svantaggiate.

I servizi

Ora l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Sansone, intende sfruttare l’automezzo affidandolo ad operatori del terzo settore per offrire specifici servizi.

Verrà quindi pubblicato un avviso pubblico per le associazione che vogliano occuparsi del servizio navetta nei giorni festivi da e per il Cimitero, della distribuzione di beni alimentari e in generale utilizzare il veicolo per scopi sociali. Compito dell’organizzazione di volontariato sarà anche quello di attivare un numero verde.

Il progetto Mobilità Garantita

Il progetto Mobilità Garantita prevede che il Comune abbia a suo carico le spese derivanti dal funzionamento dell’autoveicolo e le incombenze necessarie a mantenerlo in ottimo stato. Il comodante ha invece l’opportunità di apporre sul mezzo delle pubblicità in modo tale da recuperare le somme.

Ora, avendo la disponibilità dell’automezzo, il comune di Vallo della Lucania punta a garantire i necessari servizi alla popolazione tramite enti del terzo settore.