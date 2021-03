“Mobilità garantita”: a Vallo un mezzo per il trasporto delle persone svantaggiate

VALLO DELLA LUCANIA. Più servizi per le fasce deboli della popolazione. L’amministrazione comunale di Vallo della Lucania pronta a rinnovare l’accordo per avere a disposizione un mezzo per il trasporto delle persone con ridotta mobilità. Nello specifico è stato predisposto un accordo con una società con sede a Bolzano per l’adesione del centro cilentano al “Progetto Mobilità Garantita”.

Il progetto Mobilità Garantita

Già in passato Vallo della Lucania ha aderito all’iniziativa che unisce pubblico e privato. Quest’ultimo metterà a disposizione del Comune un autoveicolo per il trasporto di 4 passeggeri. L’Ente pubblico lo utilizzerà per persone svantaggiate, in particolare anziani, disabili o comunque coloro che hanno particolari condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

In base all’accordo per il progetto Mobilità Garantita, il Comune avrà a suo carico le spese derivanti dal funzionamento dell’autoveicolo e le incombenze necessarie a mantenerlo in ottimo stato. Il comodante avrà invece l’opportunità di apporre sul mezzo delle pubblicità in modo tale da recuperare le somme. Il contratto avrà validità per 4 anni.

Vallo della Lucania non è l’unico comune ad aver siglato un simile accordo. Anche ad Agropoli da anni è stato messo in campo un progetto simile.