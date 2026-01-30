Serramezzana: pronto il nuovo progetto di videosorveglianza comunale

Serramezzana rafforza il presidio del territorio e investe sulla sicurezza urbana. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Augusto Materazzi, ha avviato un nuovo progetto di videosorveglianza comunale, finanziato attraverso i fondi del PNRR dedicati ai servizi e alla cittadinanza digitale, per un importo pari a circa 26 mila euro.

L’intervento

Un intervento strategico che punta a dotare il Comune di un sistema tecnologicamente avanzato, capace di monitorare il territorio in maniera più efficace e di supportare anche le attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità o microcriminalità. Le nuove telecamere saranno installate nei punti più sensibili del paese, lungo le principali vie di accesso e nelle aree di maggiore transito sia pedonale che veicolare, contribuendo a garantire un controllo costante e una maggiore tutela dei cittadini.

Il nuovo sistema rappresenterà anche un importante strumento di supporto alle forze dell’ordine, favorendo una collaborazione più efficace e interventi più tempestivi in caso di necessità, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della privacy. La sicurezza diventa così un elemento centrale dell’azione amministrativa.

L’obiettivo

Il progetto si inserisce in una visione più ampia dell’Amministrazione comunale, che intende coniugare tutela del territorio e innovazione tecnologica. L’obiettivo, infatti, è quello di portare Serramezzana a compiere un passo importante verso la digitalizzazione dei servizi comunali, adottando soluzioni tecnologiche avanzate al servizio della comunità locale