Serie D: tempo di bilanci e saluti in casa Gelbison

La stagione della Gelbison si è conclusa con un bilancio agrodolce. Nonostante il secondo posto in campionato e la vittoria dei play off, l’obiettivo del ripescaggio in Serie C appare difficilmente realizzabile. Questo scenario incerto porta diversi calciatori a valutare il proprio futuro professionale.

Le parole dei protagonisti: tra soddisfazione personale e rammarico

L’attaccante Isaa Oliveira Prado, autore di una stagione prolifica con 19 gol e 9 assist, ha espresso la sua soddisfazione per i risultati individuali: «Sono contento della vittoria dei play off ma era il minimo che potevamo fare per la società e i tifosi». Ha aggiunto: «Ho fatto 19 gol più 9 assist, è stata una stagione positivo in cui sono riuscito a raccogliere tutti i sacrifici che ho fatto in passato». Nonostante la performance positiva, Prado ha manifestato il suo rammarico per l’obiettivo mancato: «però speravo di andare in Serie C con questa società».

Anche il centrocampista Lorenzo Liurni ha commentato la stagione appena conclusa, evidenziando il contributo del gruppo: «Questo gruppo e questa società mi hanno permesso di fare un girone di ritorno importante». Liurni si è detto «contento a livello personale e anche come gruppo», aggiungendo che «da domani si penserà al futuro».