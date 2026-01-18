Serie D: pari per la Gelbison a Caltanissetta

La Gelbison porta a casa un buon punto dalla Sicilia, i ragazzi di Mister Agovino pareggiano 0 a 0 nella gara esterna della terza giornata di ritorno di Serie D, girone I, contro la formazione della Nissa, andata in scena questo pomeriggio allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta.

La partita

Due cambi di formazione per Mister Agovino rispetto alla gara col Paternò, dentro dal 1° Scognamiglio e il nuovo acquisto De Martino, al posto di Del Miglio e di Uliano. La prima frazione di gioco termina a reti bianche. Annullato il goal del possibile vantaggio dei padroni di casa, che avevano segnato sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla destra.

Uscita a vuoto di Corriere, tocca al volo Fascetta, ma sulla linea un suo compagno la mette dentro in fuorigioco. Finisce così 0 a 0 il match tra Nissa e Gelbison. Con questo pareggio la Gelbison si porta a quota 27 punti, al nono posto in classifica; la Nissa, invece, rimane al quinto posto con i suoi 33 punti.

Nel prossimo turno i rossoblù ospiteranno allo stadio “Giordano” di Castelnuovo Cilento la Reggina.