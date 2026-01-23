Serie D: la Gelbison ospita la Reggina. Parlano Kosovan e Uliano

La Gelbison si prepara alla gara casalinga contro la Reggina, in programma domenica 25 gennaio, alle ore 14.30, allo stadio “Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento. I rossoblù vengono da un periodo positivo e vogliono continuare a fare bene. Ai nostri microfoni i calciatori Tanassi Kosovan e Francesco Uliano, due importanti ritorni per Vallo della Lucania, hanno parlato della prossima partita e del campionato della Gelbison.

Kosovan: “Siamo una squadra ambiziosa”

“La squadra arriva preparata – ha detto Kosovan – perchè stiamo affrontando una settimana molto impegnativa sotto l’aspetto dell’intensità, della rabbia, delle motivazioni, perchè domenica andiamo ad affrontare una grande squadra, con un grande blasone, una squadra che ha fatto la Serie A, che punta a ritornare dove vuole essere, quindi per noi sarà soltanto un motivo di vanto per fare una grandissima partita”.

Kosovan ha poi parlato dell’obiettivo della squadra e del suo rientro alla Gelbison: “Sicuramente l’ambizione è la cosa più importate per questa squadra, è una squadra che vuole ambire, che vuole far meglio di quello che sta facendo, si vuole tirar fuori da quel momento che è stato, perciò noi siamo proiettati a dare il massimo ogni partita, e dando il massimo ogni partita con la squadra che abbiamo possiamo fare grandi cose. È la terza stagione, qui a Vallo, mi ha spinto l’ambizione della squadra, della società, del Presidente, di puntare a fare sempre il massimo, di puntare sempre a fare le migliori stagioni come mi è successo l’anno scorso, quindi quest’anno vogliamo ripeterci a concludere alla grande e poi testa all’anno prossimo”.

Le parole di Uliano

“Sarà sicuramente una bella partita – ha detto Uliano parlando della partita contro la Reggina, miglior difesa del girone – ci sarà una bella cornice di pubblico, sappiamo di affrontare una delle squadre più forti del girone però come abbiamo dimostrato nelle ultime gare ce la possiamo giocare tranquillamente, la squadra sta lavorando bene, come ha sempre fatto tutte le settimane, domenica affrontiamo questa partita con la tranquillità che abbiamo mostrato nelle ultime”.

“Noi pensiamo gara per gara, non ci poniamo obiettivi, proviamo a vincerle tutte poi a fine anno tiriamo le somme e vediamo in che che posizione chiudiamo il campionato. Sono contento di essere tornato dopo quattro anni, ho fatto se anni bellissimi alla Gelbison, quindi son contento di essere qui e di dare il contributo fino alla fine”, ha poi aggiunto il centrocampista rossoblù.