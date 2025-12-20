Serie D: la Gelbison di scena a Gela nell’ultima dell’anno

La Gelbison dopo la vittoria casalinga contro l‘Enna Calcio vuole continuare a fare punti che sarebbero fondamentali in chiave classifica. Nell’ultima gara dell’anno e del girone di andata i rossoblù saranno di scena a Gela, la gara è in programma domenica 21 dicembre alle ore 14.30.

Casa Gelbison

Mister Agovino potrebbe confermare grossomodo la formazione vista contro i siciliani dell’Enna. Sul fronte mercato invece, in settimana la Gelbison ha riabbracciato Francesco Iuliano, centrocampista, leader dentro e fuori dal campo.

Uliano ha vestito la maglia rossoblù per sei stagioni, collezionando oltre 180 presenze ufficiali, diventando uno dei calciatori più rappresentativi di sempre della Gelbison. Uliano va a rinforzare il centrocampo dopo l’arrivo dell’argentino Gabriel Chironi, che ha già giocato i suoi primi minuti con la maglia della Gelbison nella partita contro l’Enna Calcio. Sul fronte uscite il Club ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con il calciatore Giacomo Rossi.

L’avversaria

Il Città di Gela è attualmente al 6° posto in classifica a quota 25 punti, a meno uno dalla zona play off. Nelle ultime tre ha collezionato sei punti, una sconfitta contro la Reggina e due vittorie contro il Castrum Favara, e la Vibonese nell’ultimo turno di campionato.

La formazione siciliana ha all’attivo 23 reti realizzate, tra i suoi uomini più pericolosi a cui la Gelbison dovrà stare attenta ci sono Jeremy Mbakogu, Sebastiano Aperi, Alessandro Cangeri.