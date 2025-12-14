Serie D: seconda vittoria di fila per la Gelbison, 2 a 1 all’Enna Calcio

Seconda vittoria di fila per la Gelbison che batte al “Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento 2 a 1 l’Enna Calcio, a segno Russo e Liurni. Rossoblù un po’ imprecisi in diverse occasioni ma con carattere riescono a raccogliere tre punti importanti in casa, dove mancavano da tanto tempo.
La partita
Un solo cambio per Mister Agovino rispetto ad Acireale, dentro Fernandez al posto di Diabate. In settimana intanto si è aggiunto alla rosa rossoblù Gabriel Chironi, centrocampista argentino classe 1991, che arriva dalla Sancataldese, dove ha disputato la prima parte della stagione 2024/2025.
Al 2′ prima conclusione dell’Enna che finisce tra le mani di Corriere. Gelbison che si fa vedere nella metà campo avversaria ma con un po’ di imprecisione. Al 5′ conclusione altra conclusione dell’Enna con Montero, la palla sfila vicino al palo. Errore per Gonzalez all’ 11, conclusione per i ragazzi in maglia gialloverde ma la palla finisce fuori.
Al 14′ primo calcio d’angolo per la Gelbison, palla in mezzo Russo la stacca di testa e la mette in rete, rossoblù in vantaggio. Primo angolo anche per l’Enna al 17′, palla in area ma la difesa casalinga allontana. Al 21′ occasione per l’Enna, l’attaccante manca il pallone in area, ma la Gelbison rischia ancora.
Al 36′ arriva il raddoppio della Gelbison, calcio di rigore per un tocco di mano in area, Liurni batte dal dischetto e la trasforma. Al 42 ‘ ci prova Gonzalez, ma la palla finisce tra le mani del portiere. Dopo due minuti di recupero si conclude il primo tempo.
Il secondo tempo
L’Enna riparte con più aggressività nei primi minuti della ripresa, al 2’st arriva la conclusione dalla distanza di Dadic che finisce sopra la traversa. Dopo due minuti punizione per la Gelbison, batte Gonzalez palla in mezzo ma lunga e rimessa dal fondo. Al 7′ st. accorcia l’Enna con Lias Montero che segna di testa il 2 a 1. Al 15 ‘ st. punizione per l’Enna, il tiro di Lias Montero finisce sopra la traversa.
La Gelbison ci prova al 31′ st. prima con Ferreira, poi con Cascio che tira ma la conclusione va fuori. Al 37 ‘ st. occasione importante con il tiro di Kosovan, ma la palla finisce alla destra del portiere.
Al 43′ ci prova Ferreira con un tiro che alla destra della porta. Dolo cinque di recupero finisce la gara, vince la Gelbison 2 a 1.