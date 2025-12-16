Calcio: Uliano torna a vestire la maglia della Gelbison, Galderisi nuovo tecnico della Nocerina

Novità sul fronte mercato: Francesco Uliano riabbraccia la Gelbison dopo la storica promozione in C. La Nocerina affida la panchina all'esperto Giuseppe Galderisi

A cura di Ernesto Rocco
gelbison-serie-c-uliano

La Gelbison Calcio ha ufficializzato un’operazione di mercato dal forte valore simbolico e tecnico: il ritorno di Francesco Uliano. Il centrocampista, considerato un “autentico simbolo della storia recente del club”, torna a indossare la casacca rossoblù dopo averla difesa per sei stagioni consecutive.

Leader indiscusso sia in campo che nello spogliatoio, Uliano ha collezionato oltre 180 presenze ufficiali con la società cilentana, legando il suo nome a momenti indelebili come la storica promozione in Serie C e la successiva stagione tra i professionisti. Dopo una separazione avvenuta al termine del sesto anno, le strade si sono ricongiunte per “scrivere nuove pagine di una storia già ricca di emozioni”.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli, il centrocampista porta in dote un bagaglio di esperienza notevole: oltre 300 presenze tra i professionisti, maturate con maglie prestigiose tra cui quelle di Sudtirol, Mantova, Monza, Pordenone e Catanzaro in Serie C, oltre a parentesi in Serie B. Il club ha sottolineato come questo tesseramento rappresenti “la scelta di un atleta che conosce il valore di questi colori” e che ha sempre incarnato principi di appartenenza e professionalità.

Leggi anche:

Polisportiva Santa Maria, parla il vicepresidente Tavassi: “Ora è il momento di restare uniti”

Cambio in panchina per la Nocerina: arriva Galderisi

Novità rilevanti arrivano anche dalla Nocerina 1910, che ha comunicato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Giuseppe Galderisi. Si tratta di un profilo di grande esperienza, che conosce bene la categoria e l’ambiente, avendo allenato proprio la Gelbison nella passata stagione di Serie D.

Il curriculum del neo allenatore rossonero è vasto sia per la carriera da calciatore che per quella in panchina. Galderisi ha guidato formazioni storiche come Cremonese, Avellino, Pescara, Foggia, Salernitana e Lucchese, spaziando tra i professionisti e la quarta serie. Da segnalare anche le sue esperienze internazionali: nella massima serie portoghese con l’Olhanense e negli Stati Uniti con i New England Revolution in Major League Soccer, dove aveva concluso la sua carriera agonistica.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mario Conte, sindaco di Eboli

Eboli, il Sindaco Conte azzera la Giunta

Al via le consultazioni per il rimpasto: tra gli uscenti Sgritta, Corsetto…

Agropoli, Barone: «Ecco perché è nato il movimento politico Agropoli oltre Agropoli»

"Agropoli oltre Agropoli": non solo gruppo consiliare con Di Biasi, Serra e…

Cammino San Nilo

Proseguono gli interventi di valorizzazione del Cammino di San Nilo, ecco gli interventi in programma

Gli interventi prevedono la sistemazione del tracciato nei punti critici e il…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.