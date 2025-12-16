Calcio: Uliano torna a vestire la maglia della Gelbison, Galderisi nuovo tecnico della Nocerina

La Gelbison Calcio ha ufficializzato un’operazione di mercato dal forte valore simbolico e tecnico: il ritorno di Francesco Uliano. Il centrocampista, considerato un “autentico simbolo della storia recente del club”, torna a indossare la casacca rossoblù dopo averla difesa per sei stagioni consecutive.

Leader indiscusso sia in campo che nello spogliatoio, Uliano ha collezionato oltre 180 presenze ufficiali con la società cilentana, legando il suo nome a momenti indelebili come la storica promozione in Serie C e la successiva stagione tra i professionisti. Dopo una separazione avvenuta al termine del sesto anno, le strade si sono ricongiunte per “scrivere nuove pagine di una storia già ricca di emozioni”.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli, il centrocampista porta in dote un bagaglio di esperienza notevole: oltre 300 presenze tra i professionisti, maturate con maglie prestigiose tra cui quelle di Sudtirol, Mantova, Monza, Pordenone e Catanzaro in Serie C, oltre a parentesi in Serie B. Il club ha sottolineato come questo tesseramento rappresenti “la scelta di un atleta che conosce il valore di questi colori” e che ha sempre incarnato principi di appartenenza e professionalità.

Cambio in panchina per la Nocerina: arriva Galderisi

Novità rilevanti arrivano anche dalla Nocerina 1910, che ha comunicato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Giuseppe Galderisi. Si tratta di un profilo di grande esperienza, che conosce bene la categoria e l’ambiente, avendo allenato proprio la Gelbison nella passata stagione di Serie D.

Il curriculum del neo allenatore rossonero è vasto sia per la carriera da calciatore che per quella in panchina. Galderisi ha guidato formazioni storiche come Cremonese, Avellino, Pescara, Foggia, Salernitana e Lucchese, spaziando tra i professionisti e la quarta serie. Da segnalare anche le sue esperienze internazionali: nella massima serie portoghese con l’Olhanense e negli Stati Uniti con i New England Revolution in Major League Soccer, dove aveva concluso la sua carriera agonistica.