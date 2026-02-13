Serie D: la Gelbison di nuovo al “Giordano”, arriva il Ragusa

Seconda gara di fila in casa per la Gelbison che domenica 15 febbraio, allo stadio “Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento affronterà, alle ore 14.30, il Ragusa, quartultima forza del campionato.

Rossoblù in fiducia dopo il successo contro il Castrum Favara

I rossoblù arrivano dalla bella vittoria casalinga contro il Castrum Favara e da un periodo positivo che certifica la buona forma della squadra guidata da Mister Agovino, 10 punti raccolti nelle ultime gare hanno permesso di avvicinare la zona play off distante ora 9 punti. Ancora out l’attaccante Castro già assente nel mach contro il Castrum Favara e che potrebbe stare lontano dal terreno di gioco anche per le prossime settimane.

Ragusa a caccia di riscatto dopo il ko con la Reggina

Il Ragusa, avversario della Gelbison, arriva con la voglio di riscattare la sconfitta con la Reggina e soprattutto di conquistare punti per uscire da una zona play out leggermente intasata con quattro squadre a 21 punti. Nelle ultime 5 gare i siciliani hanno conquistato solo 4 punti, con tre sconfitte con Città di Gela, Nissa e Reggina, il pareggio contro il Sambiase e la vittoria contro il Paternò. Più forte in casa che fuori, il Ragusa, 13 i punti ottenuti in mura amiche, mentre solo 8 quelli in trasferta e tre sole reti realizzate fuori casa.