Serie D: la Gelbison conquista i playoff al fotofinish. Decisivo un gol di Prado

La Gelbison si aggiudica la finale playoff contro il Cassino grazie ad un gol nei supplementari di Prado. La gara disputata al “Giordano” è tutt’altro che esaltante: entrambe le squadre sembrano più concentrate a non subire gol che a cercare di farne.

Gelbison – Cassino: il primo tempo

Il match avrebbe potuto prendere una piega diversa già al 10′, quando Dambros si invola sulla sinistra e mette un cross al centro per Croce, il cui colpo di testa si stampa sulla traversa. La risposta del Cassino arriva con una conclusione in scivolata dal vertice destro dell’area piccola di Cocorocchio, che Colella respinge con i piedi. Poco dopo, Mattia prova a impensierire l’estremo difensore di casa con un tiro da posizione defilata, ma Colella è attento e neutralizza la conclusione.

La Gelbison appare poco reattiva in questa fase di gioco, lasciando il pallino del gioco ai laziali. Bisogna attendere lo scadere del primo tempo per vedere un’altra conclusione: Valente lascia partire un bolide dal limite, che termina di poco alto sopra la traversa. All’intervallo il risultato rimane sullo 0-0.

Il secondo tempo

La ripresa segue lo stesso copione della prima frazione: tanto possesso palla, poche idee e ancora meno conclusioni. Al 10′ Herrera prova a suonare la carica con un tiro poco convinto, facile preda di Colella.

La prima vera occasione della Gelbison arriva un minuto dopo, quando Croce riceve un lancio dalle retrovie e si presenta a tu per tu con Stellato, ma il suo rasoterra è troppo angolato e termina sul fondo. Con il passare dei minuti, la Gelbison cresce, ma il gol continua a non arrivare. Al 32’ Kosovan di testa impegna Stellato, e sei minuti più tardi è Rossi a mettere in difficoltà la retroguardia di casa con un altro colpo di testa su azione d’angolo.

Quando la partita sembra destinata ai tempi supplementari, al 45′ il signor Spina di Barletta assegna un rigore alla Gelbison. Dal dischetto, però, Prado tenta il “cucchiaio” e manda il pallone oltre la traversa. Un istante dopo arriva il triplice fischio: si va all’over time.

I supplementari

A metà del primo tempo supplementare, arriva la doccia gelata per la Gelbison: in una mischia, il capitano del Cassino, Cocorocchio, batte Colella e porta avanti la sua squadra.

Le fasi successive della gara sono caratterizzate da confusione e nervosismo, ma quando il match sembra avviato alla conclusione Prado in mischia si fa perdonare dell’errore precedente e sigla l’1 a 1 che vale come una vittoria in virtù del miglior piazzamento in campionato dei cilentani.

Il Cassino perde e si dispera, per la compagine di patron Maurizio Puglisi, invece, la stagione si conclude con una piccola consolazione: vittoria agli spareggi, ma i play off difficilmente porteranno al ripescaggio.