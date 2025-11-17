Serie D, Gelbison: interrotto il rapporto con il Direttore Tecnico Enrico Coscia

La Gelbison attraverso un comunicato stampa ha annunciato l’interruzione del rapporto di collaborazione con il Direttore Tecnico Enrico Coscia, per sopraggiunti motivi personali dell’ex salernitana. Coscia era arrivato nello staff rossoblù lo scorso luglio.
La nota del Club
La Gelbison comunica che, per sopraggiunti impegni personali, si interrompe consensualmente il rapporto di collaborazione con il Direttore Tecnico Enrico Coscia.
La Società ringrazia, con stima immutata, il Direttore per l’impegno profuso e per la fattiva collaborazione prestata a favore del Club e gli augura il meglio per il suo futuro professionale