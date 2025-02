Serie D: derby d’alta classifica per la Gelbison

La Gelbison, dopo aver raccolto un punto nelle ultime due trasferte, domenica si prepara ad affrontare la Puteolana allo stadio “Valentino Giordano” alle ore 14:30.

Le scelte di formazione

Mister Giampà potrà fare affidamento su un nuovo innesto dal mercato, ovvero Guillaume Gigliotti, difensore classe ’89, con un bagaglio di esperienza tra i professionisti non indifferente, una pedina in più per un reparto difensivo che va a diventare sempre più completo.

Il tecnico calabrese farà affidamento al 3-4-3, con Apsits tra i pali, in difesa Gallo, Gigliotti e Casella, con Sognog al posto dello squalificato Coscia da una parte e Kosovan sulla fascia opposta; a centrocampo dovrebbe rientrare Manzo a far coppia con Salzano, mentre in avanti agiranno Dambros, Croce e Prado.

Rimangono ancora alcuni dubbi sull’undici titolare, con Golfo, Pitarresi e Liurni pronti a giocarsi una maglia da titolare.

La Gelbison dopo gli ultimi due passi falsi, non può permettersi di sbagliare, in una partita tutt’altro che semplice.

L’avversaria

La Puteolana viene da un momento positivo. Nelle ultime tre gare la squadra di mister Marra, ha raccolto due vittorie ed un pareggio, quest’ultimo maturato contro la Paganese.

Il giocatore più rappresentativo è l’attaccante Coniglio, classe 91’, capace di realizzare già 9 reti nell’arco di questa stagione.

Nella gara d’andata l’incontro terminò in parità, con le due squadre che si affrontarono a viso aperto, dando vita ad una partita emozionante, domenica l’incontro si prospetta altrettanto interessante, con la Gelbison che vuole riscattarsi dopo un periodo non brillantissimo e la Puteolana che proverà a dare continuità ai propri risultati