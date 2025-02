Gelbison: colpo di mercato! Arriva Gigliotti

La Gelbison ha chiuso il calciomercato invernale con Guillaume Gigliotti, un difensore centrale di grande esperienza. Il trentacinquenne francese, reduce dall’esperienza con la Team Altamura, si trasferisce in prestito alla squadra cilentana, portando con sé un bagaglio tecnico e tattico di alto livello.

Un profilo di esperienza

Gigliotti, classe 1989, vanta una lunga carriera tra i professionisti, avendo indossato le maglie di prestigiose squadre come Foggia, Ascoli, Salernitana, Crotone e Bari. La sua esperienza in Serie B con Novara, Chievo Verona ed Empoli lo rende un rinforzo di assoluto valore per la Gelbison.