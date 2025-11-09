Serie D: buon pari per la Gelbison contro la Nuova Igea Virtus

La Gelbison di Mister Agovino porta a casa un buon punto in terra siciliana. Finisce 1 a 1 a Barcellona Pozzo di Gotto, nel match contro la Nuova Igea Virtus, valevole per la 11 giornata del campionato di Serie D, girone I.

La partita

La Gelbison è scesa in campo con Samba tra i pali, Semeraro, capitan Viscomi, Zugaro, Langella, De Feo, Russo, Donida, Leo, Teijo e Liurni. I rossoblù partono bene, trovano il vantaggio al 14′ grazie alla rete di Semeraro. Dopo la rete i padroni di casa provano a reagire, ma i rosso blu difendono bene e provano anche a rendersi ulteriormente pericolosi. Tuttavia la prima frazione di gioco si conclude 1 a 0 per la Gelbison.

La ripresa si apre sulla falsariga del primo tempo, anche se l’Igea Virtus col trascorrere dei minuti aumenta la pressione. Al 68 ‘ arriva il pari dei padroni di casa con Calafiore.

Nonostante un timido forcing il risultato non cambierà ; così, la Gelbison si porta a 14 punti in classifica insieme a Città di Gela, Vigor Lamezia ed Enna Calcio.