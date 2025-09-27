Serie C: La Salernitana riparte da Casarano

Dopo la sconfitta subita in rimonta contro l’Audace Cerignola nel turno infrasettimanale, la Salernitana è chiamata a rialzare subito la testa. I granata proveranno a tornare alla vittoria sul campo del Casarano, avversario temibile e in grande condizione.

La formazione

Il tecnico Raffaele confermerà il consueto 3-5-2, con un’unica assenza: Capomaggio, espulso nell’ultima gara, non sarà della partita. Questa la probabile formazione: Donnarumma tra i pali; in difesa Coppolaro, Golemic e Frascatore; sugli esterni Ubani e Villa, con De Boer, Achik e Tascone a centrocampo; in avanti, spazio a Ferraris e Inglese.

Il Casarano

Il Casarano arriva all’appuntamento in un ottimo momento. La squadra di mister Di Bari, reduce da una rimonta entusiasmante nell’ultimo turno, potrà contare sullo straordinario stato di forma di Chiricó, autore di una doppietta. Ancora out invece Malcore, alle prese con un infortunio che lo terrà ai box anche contro i granata.

Sfida di cartello allo Stadio “Giuseppe Cozza” tra due delle squadre più informa di questo inizio di stagione, appuntamento alle ore 15:00 di Domenica 28 Settembre.