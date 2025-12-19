Serie C: la Salernitana ospita il Foggia nell’ultima di andata

Nell’ultima del girone di andata la Salernitana ospiterà allo stadio “Arechi” i pugliesi del Foggia. La partita è in programma, domani, sabato 20 dicembre, alle ore 14.30. La gara sarà l’occasione per ricordare Carlo Richetti, i ventidue calciatori titolari delle due squadre scenderanno in campo con speciali patch sulle rispettive divise da gioco dedicate al compianto ex calciatore di entrambi i club, prematuramente scomparso il 28 ottobre scorso a soli 55 anni.

Casa Salernitana

I granata dopo il successo esterno arrivato in rimonta contro il Picerno, vogliono concludere l’anno rimanendo attaccati a Benevento e Catania sperando in un loro passo falso. Mister Raffaele dovrà fare a meno di nuovo di Roberto Inglese, il capitano lamenta ancora problemi alla schiena a causa di una persistente lombalgia.

Per quanto riguarda la formazione la Salernitana potrebbe partire con Golemic, Matino, ed Anastasio nel caso di difesa a tre. Con questo schieramento difensivo, a centrocampo ci sarebbero Longobardi a destra, Capomaggio e Tascone in mezzo e Villa a sinistra. Ma c’è una seconda idea di modulo che prevede una difesa a quattro con Longobardi e Villa terzini, Golemic e Matino centrali. A contendersi la terza maglia in mediana sarebbero De Boer e Quirini. In attacco di sicuro giocherà Franco Ferrari, reduce dal goal segnato a Picerno, il numero 100 in serie C, insieme a lui potrebbero giocare dall’inizio Liguori e Ferraris per un attacco a tre.

L’avversaria

Situazione di classifica diversa per il Foggia, attualmente al 16esimo posto a quota 18 punti e ora in zona play out. I pugliesi vengono da tre risultati utili consecutivi e sono alla ricerca di punti fondamentale in chiave salvezza; 7 i punti conquistati nelle ultime tre, un pareggio a Siracusa e due vittorie contro Cosenza e Monopoli nell’ultimo turno.

Attacco poco prolifico quello del Foggia con all’attivo 14 reti realizzate, i granata dovranno stare comunque attenti a giocatori come D’Amico e Garofalo; una squadra che subisce anche molto, 29 le reti incassate dalla formazione di Mister Enrico Barilari.