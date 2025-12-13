Sport, Salernitana da rimonta a Picerno: Ferrari e Longobardi ribaltano i lucani

Longobardi salva la Salernitana dal secondo pareggio di fila proprio allo scadere, quando il cronometro segna il minuto novantasette. La rete del terzino completa la rimonta, svoltando una partita che stava scivolando verso il pari, dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato da Pugliese e il pareggio di Ferrari.

Troppi errori

La prestazione della Salernitana, allo stadio “Curcio’, è stata tutt’altro che indimenticabile, da ogni punto di vista. Troppi gli errori in entrambe le fasi. Raffaele ha rimesso in piedi la partita con buone intuizioni sui cambi. Devastante l’ingresso di Achik, impreziosito da due assist.

Il primo tempo

Partita che fatica a decollare nel primo quarto. La Salernitana cerca di tenere la sfera, ma lo fa con idee annebbiate e molta leziosità. Per la prima occasione degna di nota si deve attendere il 23’, quando Djibril sguscia tra la difesa granata e serve Pugliese, che non trova la sfera di poco. Solo brividi per Donnarumma.

Replicano gli ospiti poco dopo con una punizione di Anastasio dalla zolla preferita: respinge il portiere. La Salernitana soffre tremendamente i tagli in profondità degli avversari. Al 34’ Cardoni semina Anastasio e calcia, sfiorando l’angolino basso. Il Picerno passa meritatamente in vantaggio al 41’. A far esplodere il “Curcio” è un esterno arcuato da fuori di Pugliese. Non irreprensibile Donnarumma.

Il secondo tempo

Raffaele cambia subito, dentro De Boer e Achik per Tascone e Anastasio: si passa al 4-3-3. Il mister poco dopo inserisce anche Ferraris al posto di Quirini per una Salernitana a trazione anteriore. Gli ospiti iniziano a macinare gioco.

L’occasione più pericolosa prima dell’ora di gioco è per Ferraris, che a porta spalancata mette clamorosamente sopra la traversa. Il pareggio è nell’aria e arriva al 68’ con Ferrari. Il “Loco” deve solo spingere in rete da pochi passi un perfetto servizio di Achik.

Poco dopo, il Picerno rimane in dieci per l’espulsione di Gemignani sanzionato con il secondo giallo per un fallo su Achik. All’ultimo respiro, precisamente al minuto 97’, Longobardi completa la rimonta incornando in rete un cross perfetto di Achik. Non c’è tempo per altre azioni di rilievo.