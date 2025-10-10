Serie C: La Salernitana chiamata alla prova Monopoli

Dopo la splendida vittoria in rimonta nel derby contro la Cavese, la Salernitana è attesa da un nuovo, importante banco di prova. Domenica alle ore 12:30, allo Stadio “Simone Veneziani”, i granata affronteranno il Monopoli in una sfida delicata che potrebbe dire molto sulle ambizioni stagionali della squadra di mister Raffaele.

La partita

Il tecnico dovrebbe confermare il collaudato 3-5-2: tra i pali ci sarà Donnarumma, con Frascatore, Golemic e Marino a comporre la linea difensiva. Sulle corsie esterne spazio a Quirini e Villa, mentre in mezzo al campo agiranno Tascone, Capomaggio e Varone. In attacco, confermata la coppia Inglese–Ferrari.

Il Monopoli arriva alla sfida dopo lo 0-0 contro il Sorrento. La formazione di mister Colombo ha raccolto più punti in trasferta che tra le mura amiche, segno di una squadra che sa adattarsi e colpire lontano da casa. Tra i biancoverdi, occhi puntati su Tirelli, giovane attaccante classe 2002, già autore di 4 reti in questo inizio di stagione.

La Salernitana

Per la Salernitana sarà un match da non sottovalutare: l’obiettivo è mantenere la vetta della classifica e confermare i segnali positivi emersi nelle ultime uscite. Una vittoria al Veneziani darebbe ulteriore slancio al percorso dei granata.