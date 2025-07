Serie C: fuori i calendari. Ecco il cammino della Salernitana

Questa mattina la Salernitana, che sta sudando a Cascia agli ordini di mister Raffaele, ha appreso quale sarà il proprio cammino in campionato.

La Lega serie C, infatti, ha divulgato i calendari per la stagione 2025/2026 con tutti i match da affrontare, mentre gli anticipi ei posticipi verranno decisi in seguito.

L’esordio si terrà, contro il Siracusa, allo stadio “Arechi”, ancora sotto squalifica per le incresciose vicende dei play-out.

Un girone a “porte chiuse”

Si partirà a porte chiuse e la buona notizia è che la Salernitana sconterà gran parte della squalifica in Coppa Italia, ciò permetterà al pubblico dell’Arechi di gremire le gradinate già in occasione del match contro l’Atalanta under 23.

Tuttavia, i supporters dei cavallucci troveranno le porte degli stadi sbarrate per ben 8 volte nelle trasferte del girone d’andata, per il divieto di quattro mesi disposto dalle autorità.

Stesse autorità che probabilmente vieteranno diverse trasferte considerate a rischio nel girone di ritorno.

Caserta, Cava de’ Tirreni, Sorrento e Foggia sono state già cerchiate in rosso.

Il calore iperbolico del tifo salernitano è croce e delizia.

Il cammino dei granata

Il primo derby della stagione si terrà contro il Sorrento all’Arechi il 14 settembre, mentre la settimana successiva i granata sbarcheranno a Giugliano per il secondo derby in sette giorni.

Sfida tra “vicine di casa” anche il 5 ottobre, quando verrà ospitata la Cavese per l’ennesimo match da bollettino rosso.

Il primo vero e proprio scontro diretto, invece, potrebbe tenersi il 19 ottobre nel match in terra di Sicilia contro il Catania.

Il finale sarà decisamente al cardiopalma. Per l’ultima giornata a Salerno si aspetterà il Foggia, altra rivale “mortale” del tifo di casa, che in quanto a inimicizie, e passione, non si fa mancare nulla.