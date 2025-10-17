Serie C – Catania-Salernitana: al “Massimino” profumo di Serie B

Si prevede il tutto esaurito nel fortino rossazzurro, con lo stadio gremito in ogni ordine di posto

A cura di Alessandro Pippa

Domenica alle ore 14:30, lo Stadio “Angelo Massimino” farà da cornice a uno dei match più attesi della stagione: Catania contro Salernitana, sfida di alta classifica valida per la decima giornata del Girone C di Serie C.

Si prevede il tutto esaurito nel fortino rossazzurro, con lo stadio gremito in ogni ordine di posto. Anche il settore ospiti sarà completamente occupato: i tifosi granata hanno infatti polverizzato i biglietti disponibili, pronti a spingere la squadra in una trasferta dal sapore speciale.

Mister Raffaele

Mister Raffaele, reduce dalla vittoria in trasferta contro il Monopoli, dovrebbe confermare l’undici titolare: Donnarumma tra i pali; Coppolaro, Golemic e Anastasi in difesa; Villa e Ubani sulle corsie esterne, Capomaggio e Tascone in mezzo al campo. In attacco spazio al tridente formato da Ferrari, Ferraris e il grande ex di giornata, Roberto Inglese, pronto a lasciare il segno contro la sua ex squadra.

La Salernitana

La Salernitana arriva a Catania con la possibilità di dare uno strappo importante in classifica nei confronti di una diretta concorrente alla promozione. La squadra di mister Raffaele è però avvisata: i siciliani, reduci dalla convincente vittoria contro il Giugliano, vantano la miglior difesa del torneo e il secondo miglior attacco del girone.

Occhio a Lunetta, già autore di 6 reti stagionali, protagonista assoluto dell’ottimo avvio etneo.

Una sfida dal grande fascino, tra due piazze storiche che sognano il ritorno nel calcio che conta. Il verdetto, come sempre, arriverà dal campo. E il finale è tutto da scrivere.

