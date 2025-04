Serie B: il derby campano va alla Juve Stabia, granata in dieci per tutto il secondo tempo

La Salernitana era in scena questa sera alle 19:30 a Castellammare di Stabia per il derby campano con la Juve Stabia, valevole per la 32° giornata di Serie B.

La partita

Molto più preciso il palleggio della Salernitana nella prima parte di gioco, ma pochi tiri in porta da entrambe le formazioni. Al 23 ‘ occasione per i padroni di casa con un tiro di destro da centro area di Fortini che finisce di poco a lato sulla destra. I granata rimangono in 10 a fine primo tempo per la doppia ammonizione rimediata da Njoh.

Il secondo tempo si apre subito con un’occasione della Juve Stabia con un colpo di testa di Adorante. Al 53 black out difensivo della Salernitana, arriva la rete dei padroni di casa con Nicolò Fortini, che sigla il suo secondo gol stagionale. Brivido per la porta della Juve Stabia al 67 esimo con Corazza che sfiora il palo. Al 74esimo annullato il gol della Salernitana, tocco di mano di Ferrari.

Al 78′ rosso diretto per Louati, piede alto e pericoloso l’interpretazione del direttore di gara Marchetti che ristabilisce la partita numerica. Nel finale occasione della Salernitana con Soriano in area, i granata chiudono il match in attacco ma non trovano la rete del pareggio.

C’è stata la reazione della squadra di Breda dopo il gol subito ma il rosso di Njoh ha influito per tutto il secondo tempo. Tre punti importanti per la Juve Stabia in piena zona play off, la classifica della Salernitana è invece sempre più compromessa, rimane penultima a 30 punti.