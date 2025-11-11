Screening gratuito del tumore al seno: a Casaletto Spartano un’importante iniziativa per la prevenzione

Medico

La prevenzione salva la vita, e con questo spirito il Comune di Casaletto Spartano lancia la campagna di screening gratuito del tumore al seno denominata “Mi Voglio Bene”. L’iniziativa, rivolta alle donne in una fascia d’età cruciale per la diagnosi precoce, si terrà venerdì 14 novembre 2025 a partire dalle ore 09:30.

L’evento rappresenta un’opportunità fondamentale per la salute femminile nel territorio, offrendo un servizio essenziale in modo completamente gratuito.

I dettagli della campagna e le prestazioni offerte

La campagna prevede l’esecuzione di ecografie al seno e si rivolge specificamente alle donne tra i 40 e i 75 anni. Questa fascia d’età è stata individuata per massimizzare l’efficacia dello screening, permettendo l’identificazione precoce di eventuali problematiche.

Le visite si svolgeranno presso il Poliambulatorio in Piazza Municipio a Casaletto Spartano. A condurre gli esami sarà il Dott. Luigi Bellizzi, Medico Chirurgo specializzato in Medicina, Ecografia e Senologia, una garanzia di professionalità ed esperienza.

Come prenotare

Per partecipare all’iniziativa “Mi Voglio Bene” è necessario prenotare. Le donne interessate, rientranti nella fascia d’età indicata, possono assicurarsi un posto contattando il numero dedicato: 345 5109012. Si raccomanda di prenotare per tempo data la probabile forte affluenza per un servizio di tale importanza.

