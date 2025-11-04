Sabato 8 novembre: prevenzione diabetologica gratuita ad Agropoli

Il Rotary Club Paestum Centenario, in collaborazione con la Sede Comunale AVIS Agropoli e il patrocinio della Città di Agropoli, promuove un’importante iniziativa di prevenzione diabetologica gratuita. L’evento, che rientra nel ciclo di “Giornate della Prevenzione” istituite dal Club, si terrà sabato 8 novembre presso la sede comunale AVIS, in Via Cannetiello, 26.

L’iniziativa sottolinea come la prevenzione sia fondamentale nella diagnosi precoce di molte malattie. Per questo motivo, il Rotary mette a disposizione della cittadinanza medici specialisti per offrire screening e consigli utili sulle patologie maggiormente diffuse.

Dettagli dell’evento

Durante la mattinata di sabato, i cittadini avranno la possibilità di sottoporsi a una prevenzione diabetologica gratuita con la dottoressa Mariapia Scioti.

  • Quando: Sabato 8 novembre
  • Orario: Dalle ore 09:00 alle ore 13:00
  • Dove: Sede Comunale AVIS Agropoli, Via Cannetiello, 26
  • Costo: Gratuito

Prenotazione obbligatoria

Per poter usufruire dello screening, la prenotazione è obbligatoria.

  • Telefono: 0974 271750
  • Orari per la prenotazione: Tutti i giorni, dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00.

L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi tempestiva del diabete e fornire un accesso facilitato ai controlli medici. Un appuntamento da non perdere per la salute di tutti.

