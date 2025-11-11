Scoperti richiami vietati a Serre: denunciati due cacciatori per uso di mezzi illegali

Durante una serie di verifiche contro il bracconaggio, le Guardie zoofile dell’ENPA hanno individuato a Serre due cacciatori che facevano uso di richiami acustici elettromagnetici, strumenti espressamente vietati dalla legge. L’operazione rientra nelle attività di monitoraggio volte a garantire il rispetto delle normative sulla caccia e la tutela della fauna selvatica.

L’uso di richiami vietati è un reato

L’impiego di richiami elettroacustici costituisce reato, in quanto rientra tra le pratiche di caccia con mezzi vietati. I due uomini li utilizzavano per attirare allodole e tordi, in violazione delle disposizioni vigenti.

Denuncia e sequestro dei mezzi

Dopo il controllo, i cacciatori sono stati accompagnati presso la caserma dei Carabinieri di Serre, dove è scattata la denuncia. Le autorità hanno proceduto al sequestro dei dispositivi utilizzati.

L’utilizzo di simili strumenti rappresenta non solo una grave violazione delle leggi sulla caccia, ma anche un gesto di mancanza di rispetto verso i cacciatori che praticano l’attività in modo lecito. Tali comportamenti possono portare a sanzioni penali e alla revoca del porto d’armi.

Il ringraziamento dell’ENPA

In una nota, l’ENPA ha espresso gratitudine verso chi collabora attivamente al rispetto delle norme: “Ringraziamo i cacciatori e i cittadini che, con senso civico, collaborano segnalando situazioni irregolari, contribuendo così alla tutela della fauna e al rispetto della legalità”.

L’Ente ha inoltre rivolto un plauso alle forze dell’ordine: “Un ringraziamento particolare è rivolto al Comando Stazione Carabinieri di Serre per la collaborazione, la disponibilità e il costante supporto dimostrati durante le operazioni di controllo”.

L’ENPA ha ribadito il proprio impegno a proseguire con fermezza l’attività di vigilanza, “affinché chi elude le leggi venga identificato ed emarginato da un’attività che deve restare corretta e regolamentata”.