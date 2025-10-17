Scandalo multe annullate a Capaccio Paestum: l’inchiesta si allarga, ci sono altri indagati

Si amplia l'inchiesta sulle multe annullate nel Salernitano: nuovi avvisi di conclusione indagini

A cura di Ernesto Rocco
Polizia Municipale Capaccio

L’inchiesta relativa alle sanzioni al Codice della Strada annullate secondo la Procura di Salerno in maniera irregolare dal Comando della polizia municipale di Capaccio Paestum, ha registrato un ulteriore ampliamento. Un quarto filone di indagine, condotto dalla Guardia di Finanza del Gruppo di Eboli e delegato dalla Procura della Repubblica di Salerno, ha portato all’emissione di ulteriori 38 avvisi di conclusione delle indagini preliminari.

Le accuse a carico degli indagati

L’accusa contestata a tutti gli indagati rimane la medesima: falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici aggravata, in concorso.

Secondo la Procura salernitana, le persone coinvolte avrebbero concorso alla formazione di falsi atti di annullamento d’ufficio di sanzioni amministrative.

Le multe oggetto di contestazione, che poi, grazie a queste presunte sollecitazioni, non sono state incassate dal Comune, andavano dai 20 ai 200 euro. Si tratta perlopiù di contestazioni legate al superamento della linea di stop con semaforo rosso, ma anche a transiti in aree a traffico limitato non autorizzati.

I casi contestati sono soltanto una minima parte della gran mole di atti sotto la lente d’ingrandimento della Procura.

Una vicenda complessa, su cui i magistrati salernitani stanno indagando ormai da tempo, madre dell’inchiesta che ha portato poi al terremoto giudiziario nella città dei templi.

Leggi anche:

Capaccio Paestum, multe annullate: altri 62 indagati. Ci sono anche imprenditori e politici

L’inchiesta

Inizialmente a finire sotto i riflettori erano stati Natale Carotenuto e Sofia Strafella, già comandanti della Polizia Municipale e due agenti. Per loro le accuse, in forma aggravata e in concorso, sono relative a falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, frode ed accesso abusivo a sistema informatico.

Successivamente sono state coinvolte oltre 120 persone, principalmente automobilisti che hanno ottenuto la cancellazione della sanzione. Proprio da questa attività investigativa è partita quella che portò poi all’arresto dell’ex sindaco capaccese Franco Alfieri.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Michele Cammarano

Verso le elezioni regionali, Cammarano (M5S): «Agropoli ha diritto ad un pronto soccorso»

Il capogruppo regionale M5S: “L’ASL ripristini subito un servizio essenziale per la…

Promozione: Mister Turco presenta la sfida al Città di Gragnano

“Tornare alla vittoria restando concentrati sul nostro percorso”

Lavori strada

Eboli, revocata l’ordinanza: stop ai lavori sul ponte di San Vito

Revocata l’ordinanza per i lavori sul ponte di San Vito a Eboli.…

Stories

Ecco il nuovo palasport di Salerno
Ecco il nuovo palasport di Salerno
Blitz antidroga ad Eboli
Blitz antidroga ad Eboli
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Pioggia di fondi per la viabilità
Pioggia di fondi per la viabilità
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Ecco il nuovo palasport di Salerno Blitz antidroga ad Eboli Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica Incendi in Cilento, arrestato piromane Pioggia di fondi per la viabilità Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito