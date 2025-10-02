Capaccio Paestum, multe annullate: altri 62 indagati. Ci sono anche imprenditori e politici

Si allarga l’inchiesta sulle multe annullate a Capaccio Paestum. Una vicenda che rientra nella più ampia attività investigativa che ha coinvolto anche l’ex primo cittadino Franco Alfieri. Anche lui è accusato di essersi fatto annullare una multa da poco meno di 100 euro per essere entrato irregolarmente in una zona a traffico limitato.
Nuovi indagati per le multe annullate
Ora nel registro degli indagati sono finite altre 62 persone. Tra di loro imprenditori, addirittura magistrati e dipendenti di enti pubblici o semplici cittadini.
Sono accusati di aver istigato il comando di polizia municipale ad annullare multe con falso atto di autotutela.
Le contestazioni
Le sanzioni oggetto di contestazione, che poi, grazie a queste sollecitazioni, non sono state incassate dal Comune, andavano dai 20 ai 200 euro. Si tratta perlopiù di contestazioni legate al superamento della linea di stop con semaforo rosso, ma anche a transiti in aree a traffico limitato non autorizzati.
I casi contestati sono soltanto una minima parte della gran mole di atti sotto la lente d’ingrandimento della Procura.
Una vicenda complessa, su cui i magistrati salernitani stanno indagando ormai da tempo, madre dell’inchiesta che ha portato poi al terremoto giudiziario nella città dei templi.