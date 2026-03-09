Attualità

Scafati, Sindaco Aliberti assolto dopo 13 anni: “Non ha vinto la giustizia, ma la verità”

L'assoluzione con formula piena è arrivata "perchè il fatto non sussiste"

Alessandra Pazzanese

L’incontro promosso dal “Comitato di Albanella per il sì al Referendum”, presieduto da Giovanni Lamberti, ha visto la partecipazione di tanti amministratori, politici e rappresentanti delle istituzioni. Presente anche il Sindaco della Città di Scafati, Pasquale Aliberti che, solo pochi giorni fa, ha visto giungere al termine il suo calvario giudiziario durato tredici anni.

L’assoluzione è arrivata perchè “il fatto non sussiste”

La Corte d’Appello di Salerno ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato alla Procura locale contro l’assoluzione in primo grado del Sindaco Aliberti che era stato imputato per scambio politico-mafioso. L’assoluzione con formula piena è arrivata “perchè il fatto non sussite”.

Le parole del Sindaco Aliberti

“La mia vicenda giudiziaria è drammatica e non si augura nemmeno al peggiore nemico, è una vicenda giudiziaria piena di errori in cui ci sono errori sin da dall’inizio, da quando è iniziata l’indagine, e passando per la misura cautelare. Non ha vinto la giustizia, ma la verità e con questa riforma noi vogliamo che a vincere sia sempre la giustizia, oltre che la verità”, ha commentato Aliberti ai microfoni di InfoCilento, ribadendo il suo sì, anche alla luce della sua esperienza, alla riforma della giustizia.

