Riforma della giustizia: ad Agropoli “incontro pubblico in difesa della Costituzione”

Sabato 28 febbraio 2026, alle ore 18:00, la Sala del Consiglio Comunale di Agropoli ospiterà un importante incontro pubblico dal titolo “Referendum Giustizia, le ragioni del NO”. L’evento, promosso dal comitato “Società civile per il NO nel referendum costituzionale”, mira ad approfondire le criticità della riforma della magistratura in vista del voto popolare previsto per il 22 e 23 marzo.

L’iniziativa nasce dalla volontà di difendere i pilastri della Giustizia, della Costituzione e della Democrazia, ponendo l’accento sui rischi di un possibile indebolimento dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura.

I Protagonisti dell’Incontro

Il dibattito, moderato dall’Avvocato Arnaldo Miglino, si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi. Seguiranno gli interventi di autorevoli esperti e rappresentanti del mondo giuridico e accademico:

Massimo Villone: Costituzionalista di fama e Presidente del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale. Villone è una delle voci più critiche verso la riforma Meloni-Nordio, sostenendo che essa rappresenti un attacco all’equilibrio tra i poteri dello Stato e possa portare a un controllo dell’esecutivo sulla polizia giudiziaria.

Vincenzo Pellegrino: Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania. Magistrato di lunga esperienza, Pellegrino ha spesso sottolineato l’importanza del confronto dialettico tra magistratura e avvocatura come base per una “giustizia giusta”, richiamando il rispetto dei principi costituzionali.

Alfonso Conte: Rappresentante del comitato “Giusto dire NO”. Il comitato, sostenuto da numerose associazioni e realtà sociali, si oppone alla riforma ritenendola inefficace nel risolvere i problemi reali del sistema giustizia e potenzialmente dannosa per l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

L’incontro rappresenta un’occasione fondamentale per la cittadinanza di Agropoli e del Cilento per informarsi e comprendere le implicazioni di una riforma che tocca profondamente l’assetto democratico del Paese.