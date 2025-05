Sassano, torna Scuola Viva con il progetto “Ricominciamo da qui”: ecco le attività

L’Istituto comprensivo statale “Giovanni Falcone” di Sassano anche per questo anno scolastico partecipa al programma “Scuola Viva” con il progetto “Ricominciamo da qui”, con l’obiettivo di offrire agli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado la possibilità di partecipare a diverse e coinvolgenti attività extra didattiche.

Le attività

Il progetto, realizzato grazie ad importanti azioni di partenariato con enti del territorio quali Heracles, Slashtoo, Fo.sa.pa. srl, Associazione R.e.s.t.a. Vallo di Diano, e grazie all’attenzione e alla lungimiranza della Dirigente Scolastica, Patrizia Giovanna Pagano, consta di sette moduli:

Laboratorio artistico fare per imparare; sport marziale; una scuola digitale; tutti in acqua; make your way around the world; legalita’ e ambiente;

Ecco come sono articolati i moduli

Il modulo “Laboratorio Artistico fare per Imparare” ha l’obiettivo di realizzare un laboratorio artistico condotto con tecniche pittoriche e manipolative con la prospettiva di migliorare e sviluppare appieno le capacità emotive, comunicative e relazionali degli alunni coinvolti.

Il modulo “Sport Marziale” si avvale dell’attività motoria come intervento rafforzativo rispetto alle materie curriculari che si svolgono nel corso dell’apprendimento formale, il movimento è cultura, relazioni sociali, salute e di conseguenza vita, già dalla prima età scolare deve far parte del percorso dei bambini.

“Una Scuola Digitale” fornisce agli studenti, attraverso forme di didattica ludica e laboratoriale, i primi rudimenti per l’utilizzo del pc.

“Tutti in acqua” è diviso in due moduli, vista la grande richiesta di partecipazione da parte degli studenti e vede come location le piscine di San Rufo e di Buonabitacolo. L’obiettivo è promuovere lo sport come disciplina indispensabile e centrale per il corretto sviluppo psicofisico degli alunni.

Il modulo “Make your way around the world” nasce con l’obiettivo di orientare gli alunni al potenziamento della lingua straniera grazie alla presenza di insegnanti madrelingua.

Il modulo “Legalità e ambiente” è incentrato sull’educazione alla legalità che ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori civili e la democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza.