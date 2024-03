“Scuola viva in cantiere”, ecco i Comuni finanziati dalla Regione

La Regione Campania ha approvato le graduatorie delle proposte finanziabili di “Scuola Viva in cantiere”, il parco progetti regionale di edilizia scolastica che ha come obiettivo strategico la messa a norma degli edifici scolastici esistenti sul territorio regionale, mediante l’attuazione di interventi integrati riguardanti le componenti edilizie, strutturali ed impiantistiche, finalizzati all’incremento della performance degli edifici e all’ottenimento della loro agibilità con conseguente mitigazione dei rischi connessi all’uso e riduzione dei consumi e di emissione di C02.

I Comuni ammessi a finanziamenti di Cilento, Diano e Alburni

Ecco i comuni di Cilento, Diano e Alburni ammessi a finanziamento: San Gregorio Magno ( Scuola Media Christa MC Auliffe, per un importo di 60.736,33 €, Scuola materna ed elementare Giardino per un importo di 57.391,90 €), Padula ( scuola elementare per un importo di 30.757,20 €, I GR. A. Sanseviero per un importo di 16.046,00 €), Sicignano degli Alburni (IC San Domenico Savio per un importo di 23.894,27 €), Castellabate (Edificio Scolastico sito alla via De Angelis della frazione San Marco per un importo di 50.644,25 €, Edificio Scolastico Leoncavallo sito alla Via A. Cilento in Castellabate Capoluogo per un importo di 23.213,73 €), Battipaglia ( Serroni Ina Casa per un importo di 15.140,64 €, Angelo Patri Aversana/Battipaglia “S. Lucia” – Aversana per un importo di 12.749,90 €), Eboli ( Plesso Scuola materna “Agatino Aria” – I.C. “Matteo Ripa” per un importo di 14.973,90 €, Plesso scuola primaria “G. Gonzaga” – I.C.“G. Gonzaga” per un importo di 13.043,27 €, Plesso Primaria e Infanzia “Borgo” – Direzione Didattica 1° Circolo per un importo di 49.761,95 €, Plesso Scuola Primaria – Infanzia Cioffi – I.C. “Virgilio”, per un importo di 17.203,26 €, Plesso Infanzia “Virgilio” – I.C. “Virgilio” per un importo di 15.130,16 €, Plesso Primaria “Casarsa” – Direzione Didattica 1° Circolo per un importo di 6.929,42 €), Lustra (Edificio Scolastico “M. Inverso” di Corticelle per un importo di 14.164,50 €), Stio (Plesso scolastico Raffaele Lettieri per un importo di 25.293,75 €), Omignano ( Scuola secondaria-primo grado Omignano scalo per un importo di 17.539,84 €, Scuola Infanzia per un importo di 7.715,00 €, Scuola Infanzia Pagliarole per un importo di 10.865,98 €), Ascea (Istituto Comprensivo Parmenide per un importo di 17.179,43 €), Roccadaspide (Scuola Primaria Plesso Tempalta per un importo di 10.983,70 €, Edificio Scolastico Scuola Infanzia località Roccadaspide Capoluogo per un importo di 12.358,15 €), Montecorice (Plesso scolastico scuola dell’infanzia di Montecorice Capoluogo per un importo di 2.350,56 €), Torchiara (Scuola Primaria Copersito per un importo di 12.733,85 €), Monteforte Cilento ( Scuola Materna per un importo di 8.165,00 €)