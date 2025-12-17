Sapri: il cineteatro Ferrari riapre le sue porte. A InfoCilento parla il sindaco, Antonio Gentile

È tutto pronto a Sapri per la riapertura del Cineteatro Ferrari. Una notizia attesa da tempo e che nella giornata di ieri ha trovato la sua ufficialità. Il Cineteatro Ferrari, chiuso ormai da diversi anni, finalmente potrà riaprire le sue porte e ritornare ad essere punto d’incontro per l’intero Golfo di Policastro.

La dichiarazione

“È arrivato finalmente il nulla osta definitivo da parte della commissione per la riapertura del Cineteatro e dunque le attività al suo interno potranno riprendere – ha affermato il Sindaco Antonio Gentile – Riconsegniamo alla città di Sapri una struttura strategica, un punto di aggregazione e di cultura estremamente importante, chiuso ormai da diversi anni. Tanta era l’attenzione sul “Ferrari”, ma tanti sono stati anche gli investimenti fatti negli anni e che oggi hanno permesso la sua riapertura.

Novità in vista

Ci sono diverse attività in programma già in questo periodo. Un lungo programma di eventi che si terranno proprio all’interno del “Ferrari”. Inoltre continueremo anche con le opere di ristrutturazione del palazzetto dello sport e dell’Auditorium Cesarino”, conclude il primo cittadino.