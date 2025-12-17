Sapri: il cineteatro Ferrari riapre le sue porte. A InfoCilento parla il sindaco, Antonio Gentile

Il Cineteatro Ferrari, chiuso ormai da diversi anni, finalmente potrà riaprire le sue porte e ritornare ad essere punto d'incontro per l'intero Golfo di Policastro

A cura di Maria Emilia Cobucci

È tutto pronto a Sapri per la riapertura del Cineteatro Ferrari. Una notizia attesa da tempo e che nella giornata di ieri ha trovato la sua ufficialità. Il Cineteatro Ferrari, chiuso ormai da diversi anni, finalmente potrà riaprire le sue porte e ritornare ad essere punto d’incontro per l’intero Golfo di Policastro.

La dichiarazione

“È arrivato finalmente il nulla osta definitivo da parte della commissione per la riapertura del Cineteatro e dunque le attività al suo interno potranno riprendere – ha affermato il Sindaco Antonio Gentile – Riconsegniamo alla città di Sapri una struttura strategica, un punto di aggregazione e di cultura estremamente importante, chiuso ormai da diversi anni. Tanta era l’attenzione sul “Ferrari”, ma tanti sono stati anche gli investimenti fatti negli anni e che oggi hanno permesso la sua riapertura.

Novità in vista

Ci sono diverse attività in programma già in questo periodo. Un lungo programma di eventi che si terranno proprio all’interno del “Ferrari”. Inoltre continueremo anche con le opere di ristrutturazione del palazzetto dello sport e dell’Auditorium Cesarino”, conclude il primo cittadino.

Leggi anche:

Omicidio stradale a Policastro: condannato a 2 anni il carabiniere. La rabbia della famiglia di Lorenzo Pio Coronato
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Eboli, mensa scolastica nella bufera: “Frutta macerata servita ai bambini”. Nuova protesta dei genitori

Le famiglie richiamano l'attenzione del sindaco Conte: "Impossibile farla mangiare ai piccoli"

Montecorice: nasce un nuovo asilo nido nella frazione Agnone Cilento

I lavori interesseranno l’intero immobile, con interventi di riqualificazione strutturale e impiantistica,…

Sanza

588 sguardi, 588 storie: a Sanza la mostra che salva la memoria collettiva

Dal 26 dicembre la mostra "Com'eravamo" a Sanza espone 588 foto d'identità…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.