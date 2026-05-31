“Sapori in tavola”, la patate arreganate: ecco il segreto del contorno cilentano che sa di casa

Le patate arreganate sono uno di quei piatti che nel Cilento, soprattutto nell’entroterra, fanno subito casa. Un contorno semplice, povero negli ingredienti, ma incredibilmente saporito.

Per anni sono state uno dei simboli di tavole e trattorie del territorio, come nel caso della storica La Chioccia d’Oro, dove questo piatto è diventato quasi una firma.

La verità è che le patate arreganate non hanno bisogno di grandi cose. Hanno bisogno solo di attenzione. Perché basta sbagliare lo spessore delle patate o fare una teglia troppo alta per cambiare completamente il risultato. Quando invece vengono fatte bene, succede una magia semplice: fuori diventano belle arruscate, quasi croccanti, e dentro restano morbide e piene di sapore.

Ingredienti (per 4 persone)

1 kg di patate

di patate 1 cipolla

cipolla 100 g di pomodoro San Marzano cotto al forno e conservato sott’olio (o pomodori confit)

di pomodoro San Marzano cotto al forno e conservato sott’olio (o pomodori confit) Origano di montagna Q.B.

Olio extravergine di oliva Q.B.

Sale Q.B.

Il Procedimento Passo dopo Passo

1. Il Taglio e la Preparazione delle Patate

La prima cosa fondamentale è il taglio. Le patate devono essere tutte dello stesso spessore, quindi il consiglio è utilizzare una mandolina.

Tagliale a fettine sottili, di circa 3 millimetri. Una volta tagliate, lavale bene in acqua fredda per eliminare l’amido in eccesso. Poi scolale e lasciale asciugare.

2. Il Condimento (Rigorosamente a Mani Nude)

In una ciotola capiente metti tutti gli ingredienti insieme alle patate.

Il consiglio: Se non hai il pomodoro sott’olio, puoi utilizzare anche dei pomodori confit oppure semplicemente pomodori cotti al forno. L’importante è che abbiano concentrazione e sapore.

A questo punto mescola bene tutto con le mani. Questo passaggio è importante: le patate devono assorbire tutti i profumi dell’origano, della cipolla e del pomodoro.

3. La Disposizione nella Teglia: Il Vero Segreto

Prendi una teglia con carta forno e disponi le patate. Ed è qui che sta il vero segreto della ricetta: non fare strati troppo alti.

Le patate devono essere sovrapposte al massimo in due o tre livelli. Se la teglia è troppo piena, sotto resteranno molli e perderai quella consistenza leggermente croccante che rende questo piatto speciale.

4. La Cottura

Inforna a 210 °C in modalità ventilata per circa un’ora.

Controlla sempre la cottura, perché alcune patate possono rilasciare più acqua del previsto. Capirai che sono pronte quando sopra si formerà una bella crosticina e le vedrai diventare perfettamente arruscate.

L’Essenza del Cilento in un Piatto

Un contorno semplice, intenso, profondamente cilentano. Patate, origano, cipolla e pomodoro. Nient’altro.

Eppure basta sentirne il profumo per capire perché, ancora oggi, questo piatto continua a essere uno dei più amati nelle case del Cilento.

Buon appetito.