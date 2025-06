Sant’Angelo a Fasanella: Comune punta sulla mobilità elettrica con il Progetto Polis

Il Comune di Sant’Angelo a Fasanella ha ufficializzato la sua adesione al progetto Polis, un’iniziativa promossa da Poste Italiane per l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche. La firma del protocollo d’intesa da parte del sindaco Bruno Tierno segna un’importante svolta per la mobilità sostenibile nel territorio.

Grazie al progetto “Casa dei Servizi Digitali”, l’installazione delle colonnine di ricarica sarà completamente finanziata da Poste Italiane, senza alcun onere per le casse del Comune. Questo consentirà di offrire un servizio moderno e utile sia ai residenti che ai turisti, incentivando l’uso di veicoli elettrici e riducendo l’impatto ambientale.

Le finalità

L’iniziativa rientra in una più ampia strategia di digitalizzazione e sostenibilità promossa da Poste Italiane. Il Comune di Sant’Angelo a Fasanella potrà così contribuire concretamente alla transizione ecologica, agevolando l’accesso a infrastrutture di ricarica efficienti per chiunque scelga di muoversi con mezzi elettrici.

L’adesione al progetto Polis rappresenta un passo avanti verso un futuro più sostenibile, rendendo il Comune di Sant’Angelo a Fasanella un punto di riferimento per la mobilità elettrica nel territorio.