Santa Cecilia di Eboli, doppio incidente nello stesso tratto: durante i rilievi per l’investimento mortale travolta un’altra donna

Momenti di grande tensione a Santa Cecilia, dove mentre erano in corso gli accertamenti per un tragico investimento mortale si è verificato un secondo incidente nel tratto opposto della strada.

Gli interventi

Sul posto erano presenti forze dell’ordine e soccorritori impegnati nei rilievi del primo sinistro quando, a poca distanza, una donna è stata investita da un veicolo mentre attraversava o si trovava nei pressi della carreggiata.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, la signora è stata colpita soltanto di striscio dal mezzo e non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Panico tra i residenti

Subito dopo l’impatto l’automobilista si è fermato per prestare aiuto e insieme al titolare di un’attività commerciale della zona e ad alcune persone presenti sul posto ha soccorso la donna in attesa di ulteriori verifiche.

L’episodio ha attirato l’attenzione di molti residenti e passanti, già scossi per il precedente investimento mortale avvenuto poco prima nello stesso tratto. Le autorità stanno ricostruendo con precisione la dinamica di entrambi gli episodi per chiarire ogni aspetto dell’accaduto.