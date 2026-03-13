Tragedia a Eboli: donna travolta e uccisa mentre attendeva l’autobus

Tragedia questa mattina a Eboli in località Santa Cecilia, intorno alle nove e quindici, dove una giovane donna di circa trent’anni rumena, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’auto mentre si trovava alla fermata dell’autobus.

La ricostruzione dei fatti

Secondo le prime ricostruzioni, una donna alla guida di una Fiat 500 avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa di un malore. L’auto ha sbandato finendo fuori traiettoria e colpendo in pieno la ragazza che in quel momento si trovava ferma alla fermata del bus. L’impatto è stato fatale per la giovane non ci sarebbe stato purtroppo nulla da fare. Alcuni passanti hanno immediatamente lanciato l’allarme ai soccorsi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 con un’ambulanza, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Indagini in corso

La conducente dell’auto, sotto shock, è stata assistita dai sanitari. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e verificando l’ipotesi del malore che avrebbe causato la perdita di controllo del veicolo. L’area è stata temporaneamente messa in sicurezza per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso. Al momento è stata chiusa la strada dalla rotatoria fino a dopo il ponte tavernanova direzione ponte barizzo.