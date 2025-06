Sanità, Tommaso Pellegrino: “Gli accorpamenti delle Asl hanno creato problemi alle Aree interne”

La questione della Sanità tiene banco ormai da diversi mesi in tutta l’area a Sud della Provincia di Salerno. Carenza di personale medico e chiusura dei Punti Nascita, queste le problematiche di maggiore rilevanza da affrontare e tentare di risolvere a stretto giro.

“Oggi ci troviamo di fronte ad un momento particolarmente delicato in quanto le problematiche che viviamo sul nostro territorio sono le stesse che riguardano l’intera Regione Campania e tutto il territorio italiano – ha dichiarato il Consigliere regionale Tommaso Pellegrino – C’è un problema di carenza dei medici, che è ormai un dato di fatto, e inoltre paghiamo anche lo sconto si essere un territorio più periferico rispetto ai grandi centri. È innegabile inoltre che l’accorpamento delle ASL ha creato dei problemi soprattutto alle aree interne. Stiamo pagando un prezzo molto alto. Però dopo diversi anni sismo riusciti ad uscire dal commissariamento e a adesso verremo fuori anche dal Piano di rientro. Questo ci permetterà di fare cose importati anche per il nostro territorio perché passiamo programmare senza determinati vincoli”.

“I territori vanno difesi e tutelati”

E poi ha aggiunto. “I nostri territori vanno assolutamente difesi e bisogna pianificare e programmare anche qui la sanità. L’ospedale di Sapri non si chiuderà, questo è chiaro ed evidente. Anzi bisognerà rafforzare, essendo la città di Sapri un luogo turistico importante. Bisogna investimento nella Sanità in maniera che tutti possano vivere in modo più sereno”.