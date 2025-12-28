Sanità più vicina ai cittadini: a Piaggine il Comune affida il “Poliambulatorio Mobile” all’Associazione Val Calore

La salute torna a viaggiare su quattro ruote nel cuore del Cilento. Il Comune di Piaggine, guidato dal sindaco Renato Pizzolante, ha ufficializzato un passo importante per potenziare i servizi socio-sanitari locali: la cessione in comodato d’uso gratuito di un automezzo speciale all’Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza “Val Calore OdV”.

L’operazione è stata sancita con la delibera che ha approvato lo schema di contratto tra l’Ente e l’associazione con sede a Roccadaspide.

Un poliambulatorio itinerante per il territorio

Oggetto dell’accordo è un Fiat Ducato, un veicolo tutt’altro che comune: si tratta infatti di un vero e proprio “Poliambulatorio Mobile“, già dotato di arredi specifici e strumentazione medica.

L’obiettivo dell’amministrazione è chiaro: trasformare il mezzo in un presidio sanitario attivo. Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del contratto, l’associazione “Val Calore” dovrà utilizzare il veicolo esclusivamente per erogare prestazioni medico-specialistiche e servizi di pubblica assistenza. Una scelta strategica per un territorio montano dove raggiungere i presidi ospedalieri può talvolta risultare disagevole per le fasce più fragili della popolazione.

I dettagli dell’accordo

Il contratto avrà una durata di tre anni a partire dalla sottoscrizione. Il Comune concede il mezzo a titolo gratuito, riconoscendo il valore sociale dell’operato dell’associazione, le cui attività sono state valutate di “interesse preminente” per la comunità locale.

Da parte sua, l’Associazione “Val Calore” si farà carico di tutti gli oneri di gestione: dalla tassa di circolazione all’assicurazione, fino alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Il mezzo dovrà essere custodito con la “massima diligenza” e restituito nelle medesime condizioni di funzionalità al termine dell’accordo, fatto salvo il normale deperimento d’uso.

Sicurezza e flessibilità

L’intesa prevede clausole di salvaguardia per l’Ente pubblico. Il Comune potrà infatti richiedere la restituzione immediata del veicolo in qualsiasi momento per “sopravvenute, impreviste ed urgenti necessità”, garantendo comunque un preavviso di tre mesi. L’associazione, dal canto suo, si assume ogni responsabilità civile e penale legata all’utilizzo del poliambulatorio mobile, manlevando il Comune da eventuali danni a terzi.

Con questa firma, Piaggine scommette sulla sinergia tra istituzioni e volontariato per portare la prevenzione e la cura direttamente nelle piazze e nelle frazioni, accorciando le distanze tra cittadini e servizi sanitari.