Agropoli: una giornata di prevenzione contro le patologie del cavo orale

Proseguono gli appuntamenti organizzati dal Rotary Paestum Centenario in collaborazione con Avis e il Comune di Agropoli.

Appuntamento

L’appuntamento é in programma per sabato 29 novembre, presso la sede AVIS Comunale di Agropoli con il Dott. Francesco De Stefano per la prevenzione delle patologie del cavo orale.

Il Dottore effettuerà visite odontoiatriche gratuite dalle ore 09:00 alle 13:00.

È obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 0974271750 tutti i giorni dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00.

La prevenzione

La prevenzione è fondamentale nella diagnosi precoce di molte malattie, per questo motivo il Rotary Paestum Centenario ha istituito queste giornate dedicate.

Medici specialisti saranno a vostra disposizione ogni mese per offrire screening gratuiti e consigli utili sulle patologie maggiormente diffuse.

La prevenzione delle malattie dento-gengivali deve essere quindi l’obiettivo primario del medico e del paziente, essa può iniziare, anche solo con una visita, a partire da un’età compresa tra i 3 e i 5 anni.

Gli interventi

In tale occasione i piccoli pazienti potranno sperimentare la loro prima visita odontoiatrica allo scopo di prevenire eventuali patologie potenzialmente dolorose.

L’esperienza positiva consentirà di non associare la figura del dentista al dolore dentale, con un migliore rapporto medico-paziente favorente una buona “alleanza terapeutica”.

Le visite odontoiatriche

Nel corso delle visite odontoiatriche dei bambini, si potranno anche identificare precocemente:

eventuali patologie cariose, da trattare quanto prima per evitare la loro progressione verso la polpa dentale (causa di dolore anche molto intenso) e la progressiva distruzione della corona dentale; eventuali patologie ortognato ontiche dovute ad una crescita alterata dei mascellari (mascella e mandibola) e ad una mal posizione dentale.

La prevenzione odontoiatrica riguarda ovviamente anche i pazienti adulti, i quali nel corso della visita potranno programmare una precoce terapia per evitare eventuali complicanze, si potranno ad esempio identificare: patologie Cariose; patologie Parodontali (dell’apparato di sostegno del dente); patologie Endodontiche.