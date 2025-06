Visite dermatologiche gratuite ad Agropoli: il Rotary Club scende in campo per la prevenzione

Agropoli si prepara ad accogliere un’importante iniziativa dedicata alla salute e alla prevenzione. Il Rotary Club Paestum Centenario, nell’ambito del progetto “Il Rotary pensa a te…”, offrirà una giornata di visite dermatologiche gratuite sabato 28 giugno.

L’evento, punta a sottolineare l’importanza della diagnosi precoce, si terrà presso la sede AVIS comunale ad Agropoli.

L’importanza della prevenzione

Il programma “Il Rotary pensa a te…” nasce dalla consapevolezza che “La prevenzione è fondamentale nella diagnosi precoce di molte malattie”. Per questo motivo, il Rotary Club Paestum Centenario ha istituito le “Giornate della Prevenzione”, mettendo a disposizione della comunità medici specialisti per offrire screening gratuiti e consigli sulle patologie più diffuse.

Dettagli dell’iniziativa

La giornata di visite dermatologiche si svolgerà sabato 28 giugno, dalle ore 09:00 alle ore 13:00. La sede designata per le visite è la Sede AVIS Comunale Agropoli, situata in Via Cannetiello, 26.

La professionista che effettuerà le visite sarà la dottoressa Fabiana Errico, garantendo un servizio specialistico e qualificato.

Come prenotare la visita

Per poter usufruire della visita dermatologica gratuita è richiesta la prenotazione obbligatoria. È possibile prenotare telefonando al numero 0974 271750 tutti i giorni.

Gli orari dedicati alle prenotazioni sono dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00. Si consiglia di prenotare per tempo, data l’importanza e l’utilità dell’iniziativa.