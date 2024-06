Parola all’Esperto: i consigli di Fabiana Errico, dermatologa

Continua il programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre e in replica il giovedì alle ore 15:30.

Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni.

In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato la dottoressa Fabiana Errico.

La dottoressa Errico ha spiegato l’importanza di proteggere la nostra pelle da sole, ha dato consigli su come scegliere la giusta protezione solare, ha spiegato i motivi per cui va cambiata ogni anno. Ha consigliato di non esporsi nelle ore più calde soprattutto per i bambini e i neonati. Infine, ha parlato di come prevenire le scottature solari e di come trattarle in caso di ustioni solari.