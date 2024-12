Bellosguardo, campagna di prevenzione: al via visite gratuite

Un’iniziativa mirata a fare prevenzione quella promossa dal comune di Bellosguardo, guidato dal sindaco Giuseppe Parente, e che prevede due giornate dedicate alle visite gratuite.

Gli appuntamenti

Si inizierà domani, 15 dicembre, con la visita oculistica e si continuerà il 21 dicembre con la visita cardiologica. Tutti potranno prenotarsi e per farlo ci si potrà rivolgere al numero di telefono 340-4672594 o scrivere un’e-mail da inviare all’indirizzo prenotazioni.comune.bellosguardo@gmail.com

A disposizione dei pazienti che vorranno sottoporsi alle visite gratuite ci saranno, per la giornata di domani, il dottor Lino Guarracino, responsabile e specialista in Oculistica in servizio presso la Salus di Battipaglia e, per la giornata del 21 dicembre, il dottor Raffaele Pergola, responsabile dell’Unità di Cardiologia e di Medicina Nucleare presso la Salus di Battipaglia.

Le info utili

Gli utenti dovranno presentarsi muniti di tessera sanitaria. Domani l’oculista sarà a disposizione a partire dalle ore 9:00 presso l’ambulatorio comunale di via Adua.

“La prevenzione è il dono migliore che possiamo farci” questo il motto diramato dalla Casa Comunale per invitare tutti a prendersi cura di se stessi.