San Valentino a Trentinara: il borgo dell’amore si prepara per l’evento del 2026

Il Comune di Trentinara ha ufficializzato l’organizzazione dell’evento “Innamorati a Trentinara“, in programma per i giorni 13, 14 e 15 febbraio 2026. La Giunta Comunale, riunitasi il 12 dicembre 2025, ha deliberato lo stanziamento di 10.000,00 euro per sostenere l’iniziativa, che punta a consolidare la fama del borgo come destinazione romantica d’eccellenza.

La leggenda e il percorso turistico

L’evento non è solo una celebrazione del San Valentino, ma affonda le radici nella cultura locale attraverso la valorizzazione della leggenda della “preta ‘ncatenata”, che narra il travagliato amore tra Saul e Isabella. Questo racconto è diventato negli anni il simbolo del paese, ispirando opere pubbliche e un vero e proprio itinerario turistico che comprende la Via dell’Amore, la Terrazza degli Innamorati e la suggestiva Terrazza del Cilento.



Programma e obiettivi dell’amministrazione

L’amministrazione comunale intende utilizzare l’evento come strumento di promozione territoriale e di destagionalizzazione dei flussi turistici. Per l’edizione 2026 sono previste diverse attività:

Luminarie a tema: installazioni luminose studiate per creare un’atmosfera suggestiva tra i vicoli del borgo.

Concerto di San Valentino: un grande appuntamento musicale fissato per la serata del 14 febbraio.

Sostegno all’economia locale: l’iniziativa mira a generare opportunità di lavoro per b&b, ristoranti, agriturismi e botteghe artigiane in un periodo di bassa stagione.

Organizzazione e trasparenza

La delibera, approvata all’unanimità dai presenti e dichiarata immediatamente eseguibile, individua nel dott. Alfonso Guazzo il responsabile del procedimento.

I fondi necessari saranno attinti dai bilanci comunali relativi agli anni 2025 e 2026. Con questa mossa, Trentinara conferma la sua vocazione di centro culturale attivo e inclusivo, capace di trasformare le proprie tradizioni in volano per lo sviluppo economico.