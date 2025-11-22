Una visita guidata a Trentinara, alla scoperta della “Terrazza del Cilento”

Con “Trame di borghi e montagne” continua, con grande riscontro e apprezzamento, il progetto “Monti Alburni, Vesole e Rupi del Calore – Esperienze Autentiche nel Cilento Interno” che unisce ben sei comuni ossia Roccadaspide, ente capofila, Trentinara, Felitto, Controne, Magliano Vetere e Monteforte Cilento.



Il progetto è stato sostenuto dalla Regione Campania nell’ambito del Piano Strategico Cultura e Turismo 2025 grazie all’Accordo per la coesione della Regione Campania e finanziato con la delibera Cipess N. 70/2024 – Area Tematica 06 Cultura.



Sei borghi del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, uniti da un’identità culturale e paesaggistica condivisa, si sono attivati per offrire momenti culturali e di aggregazione, un’offerta turistica integrata, sostenibile e identitaria costruita attorno a itinerari tematici, ad eventi culturali e musicali, ai laboratori del gusto, alle narrazioni partecipate e ai momenti di incontro con le comunità locali.



Un racconto corale che attraverso castelli, castagneti, antichi mulini, gole fluviali e piazze narranti, restituisce al territorio il suo valore più autentico.



Con una programmazione meticolosa e ricca, da agosto a dicembre 2025, l’iniziativa sta puntando anche alla destagionalizzazione dei flussi turistici, a promuovere il turismo delle radici, a valorizzare la Dieta Mediterranea con i suoi piatti d’eccellenza e i saperi artigianali, attivando una rete di cooperazione intercomunale che ambisce a trasformarsi in un modello stabile di promozione territoriale.



Il calendario con spettacoli dal vivo, feste di comunità, cammini devozionali e esperienze gastronomiche e culturali di ogni tipo è ancora ricco di appuntamenti e, dopo la “Passeggiata fra le vie dei borghi e dei castagneti”.

Il prossimo appuntamento si terrà a Trentinara il 27 novembre. La visita guidata porterà turisti, visitatori, cittadini e curiosi nel comune considerato la Terrazza del Cilento, si attraverseranno le Vie dell’Amore e si ammireranno vicoli e panorami mozzafiato.

L’appuntamento è previsto per le 15:30 in Piazza dei Martiri e degli Eroi dove sarà presentato il progetto e si terranno i saluti di benvenuto alla presenza dell’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco, Rosario Carione. Seguirà la passeggiata nel borgo di Trentinara con il tour narrato tra vicoli, scorci e luoghi identitari del borgo attraverso la leggenda degli Innamorati di Trentinara e il racconto della tradizione della lavorazione del pane, non mancherà la visita presso la Chiesa dell’Assunta e un momento di relax attraverso la degustazione di tisane alle erbe cilentane in attesa del tramonto e la degustazione di prodotti panificati fiore all’occhiello della gastronomia tradizionale trentinarese.



Incontri, racconti ed experience gratuite per tutti i partecipanti che potranno prenotare la loro visita rivolgendosi a MyFair Italian Emotional Way s.r.l. che ha curato l’organizzazione del progetto o scrivendo attraverso le pagine social del progetto denominate proprio “Monti Alburni, Vesole, Rupi del Calore” sempre aggiornate per offrire ai residenti, ai turisti, ai visitatori tutto quello di cui hanno bisogno per vivere al meglio un territorio che tanto ha da offrire.