San Pietro al Tanagro sottoscrive il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” con la Prefettura di Salerno

Il comune di San Pietro al Tanagro ha approvato ufficialmente, con una delibera dell’ente, il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” sottoscritto con la Prefettura di Salerno. L’accordo mira a rafforzare il presidio del territorio attraverso azioni di prevenzione e contrasto alla microcriminalità, al degrado urbano e all’abbandono illecito di rifiuti, promuovendo allo stesso tempo il decoro e la sicurezza per i cittadini.

Ecco cosa prevede il Patto

Il Patto prevede l’individuazione di venti aree sensibili del territorio comunale, che verranno dotate di sistemi di videosorveglianza. Queste includono zone ad alta frequentazione, incroci strategici di ingresso e uscita dal paese, aree scolastiche e siti a rischio ambientale. Tra le aree individuate figurano: Piazza Enrico Quaranta, Piazza Plebiscito e Via Molini per la loro alta intensità di frequentazione; Scuola Elementare come area sensibile alla presenza di minori; Isola ecologica e zone rurali come Via Tempa Dietro Difesa e Via Pastena, per il rischio incendi e sversamenti illeciti.

Le finalità

L’obiettivo prioritario è la realizzazione di impianti di videosorveglianza, in conformità con le linee guida ministeriali e le indicazioni del Garante per la privacy. I progetti saranno sottoposti al vaglio del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per verificarne l’efficacia tecnica e operativa.

A garanzia dell’attuazione e del monitoraggio costante del Patto, è stata istituita presso la Prefettura una Cabina di regia, composta da rappresentanti delle forze dell’ordine e della polizia locale. Tale organismo si riunirà con cadenza semestrale per valutare i progressi e trasmettere una relazione al Ministero dell’Interno.