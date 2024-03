Sicurezza urbana ad Agropoli, da palazzo di città assicurano: «un impegno concreto per l’Amministrazione»

La sicurezza urbana -almeno nelle intenzioni – è un tema di primaria importanza per l'Amministrazione Comunale di Agropoli guidata dal Sindaco Roberto Mutalipassi. È quanto sostengono da palazzo di città evidenziando che dall'insediamento si è scelto di aumentare il livello di sicurezza urbana e la percezione del senso di sicurezza da parte dei cittadini e dei turisti. La precisazione arriva dopo diversi furti ed episodi di violenza che hanno innescato non poche polemiche.

L'Ente, allora, ha voluto provare a dire la sua facendo un resoconto delle attività svolte, molte delle quali programmate già dalla precedente amministrazione:

Le attività svolte

Ampliamento del sistema di videosorveglianza:

Ripristino del sistema esistente con 47 telecamere e 5 sistemi targa system.

Installazione di 2 nuove telecamere a Piazza della Mercanzia per contrastare le risse.

Approvazione del progetto “Agropoli sicura 2022” per l'installazione di ulteriori 36 telecamere, di cui 16 varchi di lettura targhe e 20 telecamere di contesto.

Finanziamento del progetto con 180.000 euro dal Ministero dell'Interno.

Conclusione dei lavori entro l'estate 2024, per un totale di 88 telecamere.

Ulteriore ampliamento con 18 telecamere targa system tramite il progetto dell'Unione dei Comuni, finanziato dal Ministero dell'Interno.

Conclusione dei lavori entro fine anno 2024, per un totale di 106 telecamere.

Potenziamento della Polizia Municipale:

Attivazione di turni serali e notturni nelle contrade più colpite da furti.

Assunzione di 3 operatori di Polizia Municipale part-time dalla graduatoria del concorso 2023.

Previsione di altri 9 operatori nel PIAO prima dell'estate.

Scorrimento della graduatoria del concorso per raggiungere il numero di agenti idoneo a istituire il terzo turno serale/notturno.

Nuova sede per il comando della Polizia Municipale:

Acquisto dell'ex sede della Polfer per una struttura idonea alle esigenze del Corpo.

Spazi lavorativi sufficienti al nuovo organico.

Camera di sicurezza per i fermati e gli arrestati.

Spogliatoi diversificati per uomini e donne.

Centrale operativa all'avanguardia con oltre 100 telecamere di videosorveglianza.

Commissariato di Polizia di Stato e nuova sede Compagnia Carabinieri:

Bando di gara in corso per la realizzazione del Commissariato di Polizia di Stato.

Prossima l'approvazione del progetto esecutivo per la nuova sede della Compagnia Carabinieri.

Fondi disponibili grazie a mutui presso Cassa Depositi e Prestiti.

Le parole del sindaco

“La sicurezza ha rappresentato fin dal primo giorno una delle nostre priorità – ha affermato il sindaco Roberto Mutalipassi – pur nella consapevolezza che la stessa non è materia di competenza diretta del sindaco. Diverse sono le azioni messe in campo e numerose altre quelle che saranno sviluppate nel prosieguo per rafforzare il livello di sicurezza in città. Fatti concreti, come sempre.“