Agropoli: legato e rapinato, si segue la pista di una banda straniera

Sarebbe una banda di malviventi stranieri, probabilmente dell'Est Europa, ad aver fatto irruzione nella villetta di un meccanico di 55 anni tra mercoledì e giovedì notte in località Cannetiello di Agropoli. I rapinatori, armati di pistola, hanno legato l'uomo e ripulito l'abitazione di denaro, gioielli e oggetti di valore.

La ricostruzione dei fatti

I malviventi hanno atteso che il proprietario rientrasse in casa e fosse solo per agire. Si sono nascosti nei pressi della villetta e dopo aver forzato uno degli infissi sono entrati. A quel punto non si sono fatti scrupolo a minacciare il malcapitato con una pistola.

Uno degli uomini lo ha costretto ad accompagnarlo nella stanza dove si trovava la fuciliera che è stata completamente svuotata. Dopo averlo legato, i rapinatori hanno razziato la casa portando via denaro, gioielli e persino l'auto del meccanico. La vettura è stata successivamente ritrovata nei pressi dello svincolo Agropoli Sud della Cilentana. Non soddisfatti del bottino, i rapinatori avrebbero trafugato attrezzi dall'officina adiacente alla casa.

Probabilmente ad attenderli nel piazzale c'era una seconda auto poi si sono dileguati col favore della notte. Quando i malviventi si sono allontanati il meccanico si è liberato con un taglierino e ha dato l'allarme.

Le indagini

I carabinieri della locale Compagnia diretti dal capitano Giuseppe Colella sono intervenuti sul posto avviando tempestivamente le indagini volte a individuare e catturare i responsabili del colpo. Importanti potrebbero essere le immagini di videosorveglianza dell'area.

Un clima di preoccupazione

Un episodio che ha scosso la comunità locale. Altri colpi sono stati segnalati anche in località Collina San Marco dove ad essere state prese di mira sarebbero delle abitazioni utilizzate prevalentemente in estate.

Soltanto poche notti fa un gruppo di ladri aveva fatto visita a due villette a Fuonti alto, introducendosi e portando via tutti gli arredi, un furto che somiglia a quello avvenuto a Moio un paio di settimane fa. I furti sembrerebbero portare la stessa firma.