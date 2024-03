Ancora allarme furti ad Agropoli: ieri raid in una villetta

C’è preoccupazione ad Agropoli, in particolare nelle località periferiche, per i furti che si stanno registrando ormai da settimana in varie località del Cilento. Sono soprattutto le zone più isolate ad essere prese di mira. Una situazione preoccupante che le forze dell’ordine, in numero esiguo, hanno talvolta difficoltà a fronteggiare.

Colpo in una villa

Nella serata di ieri i malviventi hanno agito in una villetta di località Madonna del Carmine. Intorno alle 22:00 un gruppo di banditi si sarebbe introdotto nell’abitazione di un uomo e dopo averlo minacciato, pare anche con un’arma, l’avrebbero legato ad una sedia riuscendo a portare via denaro, preziosi e la sua auto, ritrovata poi poco distante.

Sul caso indagano i carabinieri. Potrebbero essere importanti le immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza di alcune attività privata.

Altri precedenti

Quello di ieri sera, seppur rappresenti il caso più grave, non è l’unico. Colpi sono stati segnalati anche in località Collina San Marco dove ad essere state prese di mira sarebbero delle abitazioni utilizzate prevalentemente in estate.