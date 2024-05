Porto di Salerno utilizzato come hub per la droga: parla il procuratore Giuseppe Borrelli

Il porto di Salerno usato come un vero e proprio hub nazionale per l’importazione di droga dal Sud America. Questo l’elemento che è emerso nel corso dell’indagine del Ros e della Procura di Salerno che ha portato all’esecuzione di 15 misure cautelari nei confronti di appartenenti a un’associazione a delinquere transnazionale di narcotrafficanti.

Un’importante operazione che ha riacceso i riflettori sul tema della sicurezza nello scalo salernitano. Per il Procuratore Borrelli: “La facilità per l’assenza di strumentazione idonea ai controlli ha fatto del Porto di Salerno un riferimento per il passaggio di traffici illeciti”