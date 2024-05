Roccadaspide: trovato in strada in stato confusionale rifiuta di sottoporsi a esami tossicologici, arrestato

Un imprenditore di circa cinquant’anni di Battipaglia è stato arrestato dopo aver fermato la sua auto, una Maserati Levante, al centro della carreggiata in località San Martino nel comune di Albanella e confinante con il comune di Roccadaspide.

I fatti

Il fatto è accaduto nella serata di sabato, 11 maggio, quando i residenti dell’area rurale hanno notato l’auto al centro della strada e, capendo che rappresentava un pericolo per gli altri automobilisti, hanno chiesto al conducente di spostarsi.

Subito il conducente è apparso in forte stato confusionale e, un membro delle forze dell’ordine che si trovava in zona ha prontamente avvisato i suoi colleghi.

L’uomo è stato portato presso il vicino ospedale di Roccadaspide dove si è rifiutato di sottoporsi agli esami tossicologici per poi allontanarsi contrariamente a quelle che erano le disposizioni dei medici e delle forze dell’ordine.

L’arresto

Trovato poco dopo in località Tempalta dai Carabinieri della Stazione di Roccadaspide, guidata dal Luogotenente Domenico Castiello, per l’uomo, che si è rivolto anche in modo abbastanza aggressivo verso i carabinieri, è scattato l’arresto.

Il caso è al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli agli ordini del Capitano, Giuseppe Colella.